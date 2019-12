PAT de Botucatu terá novo diretor

Anúncio ocorreu nesta segunda-feira (16), por parte do vice-governador, Rodrigo Garcia

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador de Botucatu, Avaré e demais cidades da região de Sorocaba terão novo coordenador: trata-se de Fernando Peixoto Alonso.

O novo gestor é bacharel em turismo, com MBA em Economia e Negócios do Turismo pela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.

O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (16), por parte do vice-governador, Rodrigo Garcia, e da Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen. Ocorreu, na oportunidade em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, a assinatura da contratação de 16 Diretores Regionais de Trabalho e Empreendedorismo para atuar no controle operacional dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT) em todo o Estado de São Paulo.

O processo de seleção dos comissionados chamado Time de Valor foi custeado e organizado pela Aliança. Desse total, 12 profissionais têm MBA em diversas áreas da gestão pública, de pessoas e negócios. Os novos diretores foram cuidadosamente selecionados em um processo seletivo que ocorreu em quatro etapas: inscrição pelo site; vídeo com estudo de caso de alguma Região Administrativa e teste online; entrevista online e banca examinadora.

Os diretores têm a responsabilidade de gerenciar os programas e políticas públicas de apoio ao trabalho e empreendedorismo, em uma das 16 Regiões Administrativas do Estado de São Paulo, bem como atuar na ligação entre estes agentes locais e a Coordenadoria de Empreendedorismo, Renda e Trabalho (CERT). Além disso, eles exercem um papel decisivo na redução do desemprego e aumento do empreendedorismo.

Participaram do processo seletivo mais de 2 mil candidatos com nível superior completo e experiência em assuntos relacionados ao cargo e em posições de liderança. O cargo de Diretor Regional de Trabalho e Empreendedorismo, enquadrado como Diretor Técnico II, é um cargo em comissão estatutário de livre provimento do Governo do Estado de São Paulo.

Parceria

A Escola de Governo do Estado de São Paulo (Egesp) irá padronizar a metodologia do processo seletivo para que outras secretarias, além das de Desenvolvimento Econômico e Educação, possam realizar seleções como a do Time de Valor. A próxima seleção em parceria com a Aliança – iniciativa que reúne quatro organizações do terceiro setor, formada pela Fundação Brava, Fundação Lemann, Instituto Humanize e República.org. – será realizada pela Secretaria de Governo para o cargo de Superintendente Regional do Detran-SP. O lançamento deverá ocorrer em 2020.

Sobre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo exerce um papel importante na retomada do crescimento econômico, além de trabalhar para atrair investimentos, fomentar o empreendedorismo, a inovação tecnológica e oferecer qualificação profissional para atender as demandas atuais do mercado, gerando oportunidade de trabalho para todos.

Sobre a Aliança

O processo seletivo Time de Valor é uma parceria entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico com a Aliança, iniciativa que reúne quatro organizações do terceiro setor para trabalhar com a gestão de pessoas no Estado, e tem como objetivo atrair, selecionar e preparar profissionais capacitados para enfrentar os atuais e futuros desafios sociais.