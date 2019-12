Relatório da Cetesb aponta queda de poluição por veículos no Estado de SP

do Governo de SP

A emissão de poluentes gerados pela frota circulante de 15,3 milhões de veículos no Estado tem diminuído ao longo dos últimos anos. Dados do último Relatório de Emissões Veiculares publicado pela Cetesb, a agência ambiental paulista, indicam uma redução média de 40% dos poluentes nos últimos dez anos, apesar do aumento da frota. A queda foi de 5% entre os anos de 2017 e 2018.

Outra novidade é a constatação também de redução, entre 2017 e 2018, de 7% de dióxido de carbono (CO 2 ), gás emitido pela queima de gasolina e diesel e um dos responsáveis pelo efeito estufa. Em 2017, as estimativas de emissão foram de 41 milhões de toneladas por ano, enquanto em 2018 esse número caiu para 38 milhões.

Essa diminuição ocorreu pelo aumento de 30% no consumo de etanol no ano passado, trazendo uma contribuição positiva na redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE), já que substitui a gasolina em veículos flex.

Em relação às contribuições de cada veículo nas emissões de GEE em 2018, caminhões respondem com 42%, ônibus com 13%, automóveis com 29%, veículos comerciais leves em 13% e motocicletas com 3%.

Emissões

Em uma década, as principais reduções de poluentes veiculares no estado foram de material particulado (MP) com 51% e monóxido de carbono (CO) em torno de 40%. Os óxidos de nitrogênio (NOx) também tiveram uma queda de 35% e os compostos orgânicos voláteis (NMHC) de 37%.

Em 2018, estima-se que foram emitidos no estado 315 mil toneladas de CO, contra 321 t/ano em 2017; 65 mil toneladas de NMHC contra 69 t/ano no ano anterior e 148 mil toneladas de NOx contra 155 t/ano em 2017 e 4,4 mil toneladas de dióxido de enxofre (SO2) contra 4,7 mil em 2018.

Essas reduções se devem principalmente aos avanços do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve) e do Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares (Promot), além da renovação da frota (veículos mais novos emitem menos e substituem veículos mais poluentes). Há outras ações que também ajudam, como melhoria de combustível.