Colisão faz poste cair e interrompe fornecimento de energia elétrica no Centro

Um Honda Fit, ao trafegar pela avenida, foi atingido por uma caminhonete Ford F-250

da Redação

Um acidente na manhã desta quinta-feira, 19 de dezembro, interditou o trânsito na Avenida Dom Lúcio com o cruzamento da Rua Major Leônidas Cardoso, na região Central. As imediações também sofreram com a interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Um Honda Fit, ao trafegar pela avenida, foi atingido por uma caminhonete Ford F-250, que teria ultrapassado o sinal vermelho, conforme relataram testemunhas. A colisão fez com que a caminhonete colidisse com um poste da rede elétrica instalado no canteiro central da avenida.

Com o impacto, o mesmo teve cabos rompidos e caiu sobre o veículo. A região ficou sem energia elétrica em boa parte da manhã. Duas pessoas saíram feridas levemente, sendo socorridas pelo Resgate do Corpo de Bombeiros. Uma das vítimas teve escoriações pelo corpo e outra luxação em uma das mãos.

O local ficará interditado tanto para veículos quanto pedestres para o reparo da instalação elétrica por parte da CPFL. Previsão é que a via seja liberada até o final da manhã desta quinta-feira.