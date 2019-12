Empresas do transporte coletivo oferecem horários especiais no fim do ano

As empresas Stadtbus e Reta Rápido, que operam o transporte coletivo em Botucatu, vão disponibilizar horários diferenciados para os usuários neste final de ano. Entre os dias 19 e 23 de dezembro, seis linhas terão horários especiais saindo do Shopping Botucatu.

Confira, abaixo, os detalhes.

Stadtbus

Linha 101 – Marajoara / Jd Paraíso – Saída do Shopping às 22h45

Linha 103 – Jd. Brasil / Centro – Saída do Shopping às 22h20 e 23h30

Linha 109 – Jd. Cambuí – Itamaraty / Centro – Saída do Shopping às 23h30

Reta Rápido

Linha 204 – Cohab / Jd. Brasil – Saída do Shopping às 22h45 e 23h45

Linha 205 – Cohab / Vl. Paulista – Saída do Shopping às 23h20

Linha 206 – Monte Mor / Vl. Assumpção – Saída do Shopping às 22h25 e 23h45