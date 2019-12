Feriado de Natal deve movimentar mais de 2,5 milhões de veículos nas rodovias estaduais

O maior movimento na saída para o feriado deve ocorrer na sexta-feira das 12h até as 21h

da Artesp

As rodovias paulistas sob concessão devem ter tráfego mais intenso a partir do meio-dia desta sexta-feira (20), devido ao feriado de Natal. A estimativa é de que mais de 2,5 milhões de veículos deixem a Grande São Paulo com destino ao Interior e Litoral Paulista.

O maior movimento na saída para o feriado deve ocorrer na sexta-feira das 12h até as 21h e no sábado das 6h às 18h. Também nessa sexta-feira tem início nas principais rodovias paulistas Operação Verão + Seguro 2019/2020 para minimizar os impactos do intenso fluxo de veículos que ocorre nessa época do ano. Até fevereiro, quando a operação será encerrada, as concessionárias de rodovias intensificam o monitoramento das pistas, assim como a operação e os serviços de atendimento médico e mecânico para acompanhar o aumento do tráfego.

Nas rodovias estaduais concedidas que saem da Região Metropolitana de São Paulo com destino ao Litoral e Interior, o fluxo deve variar entre 2,5 milhões e 3 milhões de veículos nos períodos de pico – viagens de Natal e Ano Novo. A ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) irá monitorar toda a operação nos 8,4 mil quilômetros de malha concedida a partir do Centro de Controle de Informações (CCI), central instalada na sede da Agência Reguladora onde é possível verificar o funcionamento de câmeras, painéis de mensagens das rodovias, call box (telefones de emergência), sistemas de wi-fi dedicado, volume de tráfego, atendimentos aos usuários, entre outros equipamentos e instalações das rodovias concedidas.

Cuidados ao pegar a estrada

Para viajar com conforto e segurança, alguns cuidados são importantes e começam antes mesmo de sair de casa. Verificar os freios, amortecedores, luzes, óleo e pneus, inclusive a calibragem, são condições básicas para pegar a estrada. Os níveis da água do radiador e do limpador de para-brisa também devem ser checados. É importante manter a documentação do veículo e do motorista em dia.

Além disso, o condutor não deve esquecer os equipamentos obrigatórios como macaco, chave de roda, triângulo para sinalização e estepe. É essencial que o motorista descanse no dia anterior à viagem e consuma alimentos leves para evitar a sonolência. Os viajantes também devem avaliar a melhor rota e, sempre que possível, evitar os horários de pico. É importante, também, ter anotado num papel ou gravado no celular o telefone 0800 de atendimento das concessionárias responsáveis pelas rodovias que for utilizar.