Polícia Militar realizará demonstrações com cães da Corporação neste sábado (21)

A Polícia Militar, através do Canil Setorial do 12º BPM/I, fará neste sábado, 21 de dezembro, demonstrações do emprego do cão policial na rotina operacional. O evento ocorrerá em frente à Pinacoteca de Botucatu, das 10 às 13 horas e será aberto à toda população.

Também serão expostos materiais e equipamentos utilizados no adestramento policial, bem como a viatura do canil que ficará acessível aos visitantes.

Além desse evento, os cães policiais poderão ser encontrados nas principais ruas do comércio durante esse período natalino, que contará com o reforço policial do Canil durante a Operação Natal Seguro.