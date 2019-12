Prefeitura informa expediente e serviços essenciais para o Natal

O atendimento volta ao normal na quarta-feira, 26

da Prefeitura de Botucatu

A Prefeitura de Botucatu informa que o expediente nas repartições públicas municipais seguirá um cronograma diferenciado para o feriado de Natal. No prédio da Prefeitura e também em secretarias e departamentos municipais, o atendimento estará suspenso terça e quarta-feira, 24 e 25, véspera de feriado e ponto facultativo e dia do Natal. O atendimento volta ao normal na quarta-feira, 26, a partir das 13 horas.

Saúde:

Os Prontos-Socorros Adulto e Pediátrico, localizados na Vila Assumpção e Vila dos Lavradores, respectivamente, bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e a Central de Ambulâncias (0800-772-1415) atenderão normalmente a população em esquema de plantão 24 horas.

Já as unidades de saúde seguirão o expediente da Prefeitura. Os prontos atendimentos noturnos atenderão nos dias 23, 26 e 27 de dezembro.

Educação:

Os alunos das unidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA (Ensino de Jovens e Adultos) da Rede Municipal de Ensino estão em férias escolares. Já a Creche do Comércio do Centro atenderá as crianças em horários especiais. O Centro de Educação Infantil (CEI) “Claudeval Luciano da Silva”, no Centro, atenderá no sábado, 21, em esquema de plantão; na segunda-feira, 23, normalmente e na terça-feira, 24, em esquema de plantão. No dia 25, Natal, a creche estará fechada e retoma suas atividades no dia 26, quinta-feira, a partir das 12 horas.

As demais creches da Cidade seguirão o expediente da Prefeitura, atendendo normalmente na segunda-feira, 23, fechando na terça e quarta-feira, 24 e 25, e retomando as atividades a partir das 13 horas no dia 26.

Outros serviços:

O Mercado Municipal “Vereador Progresso Garcia” também terá horário diferenciado para o Natal. No dia 23, o Mercadão abrirá normalmente das 7 às 18 horas. Na véspera de Natal o atendimento encerra às 16 horas. Na quarta e quinta-feira, 25 e 26, estará fechado, e na sexta-feira, 27, retoma o atendimento em horário normal, das 7 às 18 horas.

A Feira da Lua, na Praça do Bosque, será mais cedo na terça-feira, 24, das 13 às 17 horas.

Os serviços públicos oferecidos na Casa do Cidadão (Rua Cardoso de Almeida, 1.001 – Centro) também seguirão o expediente da Prefeitura. São eles: Procon (3882-7722), Sala do Empreendedor (3882-7823), Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT (3815-8804) e Ministério do Trabalho e Emprego (3882-0561), e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Botucatu – Cejusc (3815-3445).

A coleta de lixo domiciliar e de materiais recicláveis serão suspensas apenas no dia 25, quarta-feira. Nos demais dias, o serviço será realizado normalmente.

Informações:

Prefeitura

Telefone: (14) 3811-1400

Secretaria Municipal de Educação

Telefone: (14) 3811-3150

Secretaria Municipal de Saúde

Telefone: (14) 3811-1100