TV Universitária Unesp é a nova afiliada da TV Cultura

Acordo ocorreu na quarta-feira (18), durante reunião do Conselho Universitário da Unesp

do Governo de SP

A TV Universitária Unesp começa a retransmitir a programação da TV Cultura no canal aberto em Bauru e na TV a cabo em Bauru e Botucatu. A assinatura do acordo foi feita nesta quarta-feira (18), durante a reunião do Conselho Universitário da Universidade Estadual Paulista, na reitoria, em São Paulo.

O contrato de retransmissão entre as emissoras foi assinado pelo reitor, Sandro Valentini, e pelo presidente da TV Cultura, José Roberto Maluf. Com a parceria, o público da TV Unesp terá acesso aos conteúdos educativos, culturais, científicos e jornalísticos da emissora paulista que há 50 anos está no ar.

Outro destaque é a possibilidade de intercâmbio de conteúdos e a ampliação da visibilidade de pesquisas da Unesp na programação da TV Cultura em âmbito nacional. Durante a celebração do acordo, o reitor da Unesp elogiou a qualidade da programação da TV Cultura e a identificação do conteúdo com os valores da universidade.

“A Unesp vai completar 44 anos e a nossa história está dentro dos 50 anos da TV Cultura. Os conteúdos exibidos pela TV Cultura vêm agregando na formação e atuação de nossos docentes e universitários. Essa parceria é mais que uma estratégia de comunicação. É uma relação que aproxima o público em geral da nossa comunidade e de nossos conteúdos de qualidade”, salientou o professor Sandro Valentini.

Perspectiva

O presidente da TV Cultura, José Roberto Maluf, reforçou a importância do papel das emissoras afiliadas em levar o sinal para todo o Brasil. Vale destacar que a TV Unesp é a quarta emissora parceira localizada no interior de São Paulo.

“Nós, na TV Cultura, não queremos apenas o tripé da cultura, informação e educação, mas também o compromisso para sermos independentes, imparciais e plurais. É nesse sentido que estamos caminhando”, enfatizou José Roberto Maluf, que está na presidência da TV Cultura há pouco mais de seis meses.

Para o atual diretor da TV Unesp, professor Francisco Machado Filho, a assinatura do contrato com a TV Cultura representa uma terceira fase da história da emissora universitária. A etapa inicial foi o processo de concessão sob a direção do professor Antônio Carlos, enquanto a segunda fase foi o processo de entrada da TV no ar, liderada pela professora Ana Silvia.

“Ambos foram processos longos, mas que resultaram no que nós somos hoje. A terceira fase traz uma perspectiva próxima ao governo do Estado e aos interesses das cidades paulistas, que vão receber esse sinal. Não só Bauru, mas também as cidades em que nós teremos retransmissoras”, apontou o diretor.

“Existem grandes possibilidades de conteúdo comum, de ações conjuntas e não simplesmente retransmitir uma programação no master de uma emissora maior. A parceria certamente vai impactar nosso modo de agir aqui na região”, completou.