Botucatu terá Memorial da Música Sertaneja Raiz

da Prefeitura de Botucatu

Botucatu assinou, na última quarta-feira, 18, o convênio para a implantação de um Memorial de Música Sertaneja Raiz. A verba de R$ 340 mil é o primeiro projeto aprovado para a Cidade por meio do certificado Município de Interesse Turístico (MIT).

O Memorial será construído ao lado da Capela de Ana Rosa, na Cohab I, e a obra deve começar já em 2020.

“Nossa intenção é ter acervos rotativos de personagens da música sertaneja raiz de Botucatu, como Angelino de Oliveira e Raul Torres. Além do acervo, teremos salas para aulas de música e canto”, destacou Guto Técchio.

A assinatura foi em São Paulo e contou com a presença do Vice Prefeito, André Peres, do Secretário Adjunto de Turismo, Guto Tecchio, do Chefe de Gabinete, Antônio Luiz Scapolio, e Nenê Bueno, representante da cultura raiz da Cidade.