Famesp abre processo seletivo para três cargos de níveis médio e superior

A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar – FAMESP divulgou a abertura de três novos Processos Seletivos destinado ao preenchimento de vagas em funções de níveis médio e superior.

Confira na lista abaixo as oportunidades e, respectivamente, o quantitativo de vagas.

Edital nº 117/2019: Oficial Administrativo (1);

Edital nº 118/2019: Técnico de Farmácia (1);

Edital nº 119/2019: Médico Psiquiatra (1);

As inscrições devem ser realizadas do dia 18 a 30 dezembro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.famesp.org.br. A taxa de participação é de R$ 35,00 a R$ 100,00.

Como método de avaliação de todos concorrentes será aplicado Prova Escrita em horário e locais diferentes entre as vagas, além de que algumas funções terão ainda Avaliação Psicológica e Prova de Títulos.

Ao profissional que for efetivado terá o salário mensal de R$ 1.183,33 a R$ 4.333,66 em regime de 20 a 40 horas semanais.