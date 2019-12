Concursos na área de segurança pública terão que reservar 25% das vagas a mulheres

Reserva constará expressamente dos editais dos concursos públicos, que deverão especificar o total de vagas correspondentes

da Agência Câmara

O Projeto de Lei 5361/19 reserva para as mulheres 25% das vagas oferecidas nos concursos públicos futuros na área de segurança pública. A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas for igual ou superior a quatro. A proposta, do deputado Roberto Pessoa (PSDB-CE), tramita na Câmara dos Deputados.