Fábrica de chocolates abrirá unidade na região

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré oficializou nesta segunda-feira, 23, a permissão de uso de um prédio do município para a instalação da empresa Ki-Kakau Chocolates.

A instalação foi anunciada após reunião entre o prefeito Jô Silvestre, a secretária de Indústria e Comércio Sandra Theodoro e representantes da fábrica.

A expectativa é que o empreendimento comece a funcionar a partir de março de 2020 num espaço com 15 mil metros quadrados, gerando centenas de empregos diretos e indiretos, além de recolher ICMS para o município.

Com fábricas em Taquarituba e Barra Bonita, a Ki-Kakau está há 29 anos no mercado alimentício e já exporta produtos para a América do Sual e Ásia.

Outras empresas

Além da Ki-Kakau, o prefeito Jô Silvestre anunciou a vinda de outras sete empresas, entre elas a Waltec, primeira empresa da América Latina do ramo de fabricação de fios de polietileno com tecnologia 100% nacional, a qual poderá gerar centenas de empregos no antigo barracão da Fiorella, imóvel que pertence à Prefeitura.

Também está prevista a instalação da Cerealista Góes, especializada em montagem e distribuição de cestas básicas, que também deve gerar centenas de postos de trabalho com apoio da Prefeitura.