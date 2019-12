Avaré já organiza a 74ª Corrida de São Silvestre

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) informa que a Rua Pernambuco ficará totalmente fechada a partir das 17h30 na terça-feira, 31 de dezembro.

O trecho da via que passa pela Concha Acústica servirá como concentração, largada e chegada para a 74ª Corrida de São Silvestre “Elias de Almeida Ward”, que tem início às 18 horas.

Uma das mais antigas do interior paulista, a competição leva hoje o nome de seu idealizador que morreu em 2013 e organizou a tradicional prova entre 1946 e 2012.

Além da Pernambuco, o fechamento total vai englobar ainda as ruas Pará (da Rua Coronel Coutinho à Rua Bahia) e Rio Grande do Sul (Rua Coronel João Cruz à Rua Bahia), continua a pasta.

A corrida conta com as categorias 5 km e 10 km. Confira o percurso de cada uma no mapa.