Homem morre e outro fica ferido em acidente de moto na Rodovia Marechal Rondon

Claudinei da Silva, 38 anos, não resistiu e morreu no hospital

do JC NET

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido na madrugada desta quarta-feira (25) em acidente ocorrido na Rodovia Marechal Rondon, no trecho urbano de Botucatu. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Botucatu, um carro bateu na traseira de uma motocicleta Honda CG Fan 150, no quilômetro 246 mais 800 metros, sentido Capital-Interior.

Moradores de Botucatu, o condutor e o passageiro da motocicleta se feriram gravemente e foram levados ao Hospital das Clínicas (HC) da Unesp. O condutor, um homem de 23 anos, foi internado em estado grave. Já o passageiro, Claudinei da Silva, 38 anos, não resistiu e morreu no hospital.

De acordo com a Polícia Civil, com o impacto da colisão, ele foi lançado ao solo e atropelado por dois veículos. O motorista do carro que bateu na traseira da moto não parou para prestar socorro e, até o momento, não foi identificado.