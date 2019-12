Poupatempo e Detran terão horários especiais de funcionamento para o Ano Novo

Confira como ficam os horários e programe-se para a próxima semana

do Governo de SP

Em razão das celebrações de Ano Novo, alguns serviços públicos em órgãos estaduais apresentarão mudanças na grade de funcionamento. Confira como ficam os horários e programe-se para a próxima semana.

Detran.SP

Na semana de Ano Novo, as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) fecham nos dias 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2020. No dia 2 de janeiro de 2020, após o feriado, todas as unidades voltam a atender normalmente.

Os postos do Poupatempo também não prestarão atendimento nas datas citadas. Unidades do Detran.SP que funcionam junto às prefeituras ou delegacias devem seguir o expediente desses órgãos.

Informações sobre os endereços e horários dos postos podem ser obtidas no portal do Detran.SP: www.detran.sp.gov.br.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o Estado estarão fechados nos dias 30 e 31 de dezembro, além de 1º de janeiro de 2020. No dia 2 de janeiro de 2020, depois do feriado, todas as unidades do programa voltam a atender normalmente, de acordo com o horário de cada posto.

Para informações sobre endereços, horários de atendimento, órgãos e serviços disponíveis, bem como documentos necessários, prazos, taxas e agendamento eletrônico, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br ou baixar o aplicativo SP Serviços.