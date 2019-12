Botucatu termina ano com 14 empresas incubadas

A Incubadora de Empresas Botucatu foi criada em 1997

da Assessoria

O ano de 2019 para as incubadoras gerenciadas pelo Parque Tecnológico Botucatu, pode ser resumido em reestruturação. Hoje são 14 empresas divididas entre a Incubadora Botucatu (Vila São Sebastião) e Prospecta (campus da Fazenda Lageado). Algumas ainda no início, outras pouco mais maduras. Mas todas com um foco: empreender e inovar.

Para isso o Parque Tecnológico Botucatu instituiu o Programa Incubadora de Empresas – INCUBE, que busca oferecer infraestrutura e coordenar ações efetivas que possam desenvolver cada negócio e aumentar a taxa de sobrevivência das microempresas nascentes. Seja na área de produção industrial ou prestação de serviços na área de base tecnológica.

Neste ano foram oferecidas consultorias em parceria com o Sebrae-SP, rodadas de atendimento e cursos de capacitação empresarial em áreas como Gerenciamento de Projetos e Portfólio, Finanças, Planejamento e Gestão Estratégica e Gestão de Marketing.

Leonardo Curi, assessor do Parque Tecnológico Botucatu e responsável pela interface com as empresas incubadas, também ressalta a participação, neste ano, no curso de implantação do CERNE (Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos), metodologia para certificação de incubadoras a nível nacional.

“A ideia é nivelar para cima todos os processos dentro das incubadoras, para que assim as empresas que passam por elas possam também elevar seus próprios padrões de qualidade e resultados. É uma melhora contínua”, argumenta.

Editais de seleção

Empreendedores interessados em participar do Programa INCUBE devem acessar o site do Parque Tecnológico Botucatu [parquebtu.org.br], clicar na seção “Incubadoras”, ler atentamente os editais para cada incubadora e apresentar seu projeto de negócio. As seleções são permanentes.

Sobre as incubadoras

A Prospecta – Incubadora de Base Tecnológica opera desde 2005 dentro do campus da Unesp Botucatu (Fazenda Lageado). Podem ser selecionadas empresas de base tecnológica das seguintes áreas: Agronegócio, Ambiente, Saúde Humana e/ou Animal, Nutrição, Bioprocessos e Biotecnologia. Além de vagas para empresas residentes, a Prospecta também atua nas modalidades “Pré-Incubação” e e “Incubadora Não Residente”.

A Incubadora de Empresas Botucatu foi criada em 1997. O prédio de 1.200 m², localizado na Vila São Benedito, possui dez espaços de 80 m² cada. O espaço é voltado a empresas da área: Automotiva, Aeroespacial, Biotecnologia, Eletroeletrônica, Energias Alternativas, Engenharia Biomédica, Fármacos e Produtos Naturais, Metal-Mecânica, Novos Materiais, Serviços Inovadores, Sistemas de Produção, Tecnologias da Informação e Comunicação, Alimentos, Economia Criativa e Negócios de Impacto Social.

Serviço

Parque Tecnológico Botucatu

Rodovia Gastão Dal Farra km, 7+184m

Tel.: (14) 3811-1546

E-mail: contato@parquebtu.org.br

Site: http://parquebtu.org.br/