Copinha 2020: definidos os jogos que serão disputados em Bauru

Bauru vai sediar o Grupo 04, no Estádio Alfredo de Castilho

da Prefeitura de Bauru

Depois de se ausentar por quatro anos de sediar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, Bauru volta ao calendário da competição, entre os dias 02 e 09 de janeiro de 2020. Em 2016, o Norusca chegou à segunda fase, mas acabou eliminado pelo Cruzeiro de Belo Horizonte.



Bauru vai sediar o Grupo 04, no Estádio Alfredo de Castilho, que terá as equipes do Noroeste, Botafogo-RJ, Visão Celeste–RN e Novorizontino. A tabela marca os seguintes jogos: EC Noroeste x Grêmio Novorizontino, dia 03/01, às 15h00; Botafogo-RJ x Visão Celeste-RN, 03/01, às 17h15; Grêmio Novorizontino x Botafogo-RJ, dia 06/01, às 17h00; E.C Noroeste x Visão Celeste-RN, dia 06/01, às 19h15; E.C Noroeste x Botafogo-RJ, dia 09/01, às 17h00; Visão Celeste-RN x Grêmio Novorizontino, dia 09/01, às 19h15.

A Copa São Paulo de Futebol Junior, conhecida como Copinha, é maior competição da categoria sub-20 no Brasil. São 128 participantes, distribuídos em 32 grupos de quatro equipes. A realização do grupo 04 em Bauru foi viabilizada graças à parceria da Prefeitura com um grupo de empresários, que irá custear alimentação e hospedagem, enquanto que o município se responsabiliza pelo transporte das delegações e equipes de arbitragem na cidade.