Homem agride irmã e ameaça família com facão em Vitoriana

Homem agrediu a irmã com socos e xingou a mãe. Após ameaçou de morte com um facão

da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu ocorrência de violência doméstica e contra a mulher na tarde de sexta-feira, 27, no Distrito de Vitoriana. No caso, o agressor (que não teve a identidade revelada), de 20 anos, ainda ameaçou a família de morte com um facão.

Consta no relato da GCM que a patrulha foi acionada para atender a ocorrência, já que o mesmo chegou a ameaçar a família portando um facão. Pelo registro, os agentes municipais entraram em contato com a irmã do agressor que confirmou a violência. Frisou que o homem chegou em casa apresentando sinais de embriaguez e bastante alterado devido a um desentendimento com a ex-namorada. Começou, então, a danificar a casa e, após, agrediu a irmã com socos no rosto e braços. Ofendeu a mãe e passou a ameaçar a família de morte.

Os agentes entraram em contato com o homem que estava próximo à residência, ainda alterado e com ferimento em uma das mãos. O agressor foi contido e confessou os atos, salientando que o machucado na mão deveu-se a um soco dado na parede do quarto. Ele então foi conduzido à Unidade Básica de Saúde de Vitoriana, sendo encaminhado na sequência até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Foi ratificada voz de prisão ao agressor por violência doméstica, conduzido em seguida ao Centro de Detenção Provisória de Itatinga (DDM).