Buscas seguiram durante toda a tarde

Do Leia Notícias

Um homem, ainda de identidade não informada, se afogou neste domingo (29) no Balneário Rio Bonito em Botucatu.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a vítima se afogou enquanto se banhava nas águas do Rio Tietê.

As buscas realizadas pelas equipes de resgate seguem até o início desta noite.