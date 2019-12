Abaixo-assinado pede salva-vidas no Rio Bonito

Da Redação

Após a morte por afogamento do jovem Joabson Calazans de Oliveira, 21, ocorrida no domingo, 29 de dezembro, no Rio Bonito Campo e Náutica, abaixo-assinado online pede a contratação e permanência de salva-vidas de forma contínua na região.

O pedido circula em diversos grupos de redes sociais relacionados a Botucatu. A motivação, além da morte do homem de 21 anos, também deve-se a procura crescente pelo balneário em épocas de calor intenso, férias e feriados.

O documento também pede reforço de sinalização, principalmente em áreas pantanosas e de riscos de afogamentos.

Para assinar o documento, basta acessar: https://www.abaixoassinado.org/abaixoassinados/48745

Oliveira veio a falecer após tentar cruzar um trecho do afluente do Rio Tietê, quando se afogou. O corpo foi encontrado na noite de domingo pelo Corpo de Bombeiros.