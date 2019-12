Bombeiros localizam corpo de homem que se afogou no Rio Bonito

Jovem teria tentado atravessar trecho do Rio Tietê

Redação

O caso de afogamento no Rio Bonito Campo e Náutica, em Botucatu, teve seu desfecho na noite deste domingo 29, com a localização do corpo de Joabson Calazans de Oliveira.

Após horas de busca pelo jovem de 21 anos, natural de Caieiras, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo da vítima já sem vida a diversos metros de onde teria entrado na água.

Informações do site Acontece Botucatu dão conta que Oliveira teria tentado atravessar um espaço da margem até o outro lado da margem, nas proximidades de banheiros públicos. A distância é de aproximadamente 100 metros.

O Rio Bonito Campo e Náutica, um afluente do Rio Tietê, é um dos locais mais frequentados em épocas de calor.