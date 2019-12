Pedro Henrique, João Miguel e Helena foram os nomes mais registrados em Botucatu no ano

O maiores registros, até 19 de dezembro, ocorreram em nomes compostos

por Flávio Fogueral

Nomes compostos ditaram os registros nos cartórios de Botucatu em 2019 em 1804 nascimentos ocorridos no município, conforme consta no Portal da Transparência do Registro Civil, plataforma da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O sistema disponibiliza informações e dados estatísticos sobre nascimentos, casamentos e óbitos.

O maiores registros, até 19 de dezembro, ocorreram em nomes compostos, tendo prevalência em Pedro Henrique (17), João Miguel (17), Enzo Gabriel (12), Ana Clara (12), Maria Clara (12) e Maria Eduarda (12). Neste intervalo, os nomes simples com mais registros nos cartórios botucatuenses foram Helena (15), Miguel (10), Lívia (9), Arthur (7) e Gabriel (7).

Tal levantamento contrapõe os nomes mais populares de 2018, que foram Enzo Gabriel (15), Davi Lucca (13), João Miguel (13), Maria Clara (12), Miguel (10), Matheus (10), Ana Laura (9) e Helena (9). Naquele ano, os cartórios botucatuenses fizeram o registro de 2128 nascimentos no município.

Enzo Gabriel, inclusive, foi o nome mais registrado em todo o país durante 2019, seguido por João Miguel, Maria Eduarda e Miguel. O levantamento baseou-se em 4.472.331 registros de nascimento emitidos no país até dezembro.