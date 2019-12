Botucatu: supermercados fecharão mais cedo nesta terça-feira (31); confira os horários:

Muitas das redes fecharão suas portas as 18 horas nesta terça-feira (31), e não abrirão amanhã, dia 1º

da Redação

Para quem deixou para a última hora as compras para a ceia de Ano Novo, é melhor ficar atento quanto aos horários especiais dos supermercados em Botucatu. Muitas das redes fecharão suas portas as 18 horas nesta terça-feira (31), e não abrirão amanhã, dia 1º. O atendimento normal volta na quinta-feira (2), das 8 as 22 horas.

Confira o horário em alguns supermercados:

Jaú Serve: Dia 31 de dezembro: das 7 as 18 horas; 1º de janeiro: lojas fechadas; 2 de janeiro: horário normal;

Central Supermercados: Dia 31 de dezembro: das 7 as 19 horas; Dia 1º: lojas fechadas; 2 de janeiro: horário normal;

Confiança Supermercados: Dia 31 dezembro: das 7 as 19 horas; Dia 1º: loja fechada; Dia 2 de janeiro: horário normal;

Pão de Açúcar: Dia 31 de dezembro: das 7 as 18 horas; 1º de janeiro: lojas fechadas; 2 de janeiro: horário normal

Tenda Atacado: Dia 31 de dezembro: das 7 as 18 horas; 1º de janeiro: lojas fechadas; 2 de janeiro: horário normal

Supermercado Manzini: Dia 31 de dezembro: das 7 as 19 horas; Dia 1º: loja fechada; Dia 2 de janeiro: horário normal;

Paulista Supermercado: Dia 31 de dezembro: das 7 as 21 horas (loja 1- Vila Paulista), das 7 as 20 horas (loja 2- Boa Vista); Dia 1º: loja fechada; Dia 2 de janeiro: horário normal;