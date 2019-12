Prefeitura e Sabesp liberam provisoriamente o acesso ao Véu da Noiva

O espaço é um dos mais procurados por turistas em épocas de calor

por Flávio Fogueral

Após dias de imbróglio e proibição do acesso público ao complexo do Véu da Noiva, a Prefeitura de Botucatu e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) voltam atrás e permitem o acesso do público ao local. A decisão foi comunicada oficialmente nesta terça-feira, 31 de dezembro e tem caráter imediato.

A cachoeira estava interditada desde 19 de dezembro, quando a Sabesp iniciou os trabalhos para a construção da futura represa “Plínio Paganini”, no Rio Pardo. O complexo de uso turístico recebeu os primeiros equipamentos e materiais, o que motivou o impedimento de acesso por “motivos de segurança”. A obra deverá ter a duração de dois anos, custará mais de R$ 50 milhões e está sob responsabilidade da estatal de saneamento.

O espaço é um dos mais procurados por turistas em épocas de calor. Ao lado da Cachoeira da Marta (que está interditada há uma década para revitalização da área), torna-se um dos poucos espaços públicos com infraestrutura para receber considerável contingente de turistas sem a cobrança de ingresso.

A Prefeitura informa, no entanto, que somente a área de banho da cascata está liberada para o acesso público. Os banheiros, quiosques, além da lanchonete estão interditados. Por meio de nota oficial, o Executivo municipal ressalta que a suspensão da interdição deu-se “a grande procura de banhistas e turistas durante o verão.”

A liberação, porém, está condicionada à finalização das obras de restauração do complexo da Marta, cujos trâmites para liberação parcial está em andamento. As obras duram dez anos e consistem na completa recuperação da infraestrutura de acesso e acomodação aos turistas.

Confira a nota oficial da Prefeitura de Botucatu

Por entendimento da Sabesp e do Consórcio responsável pela construção da Represa do Rio Pardo, a interdição na área da Cachoeira Véu de Noiva foi suspensa devido a grande procura de banhistas e turistas durante o verão.

O local ficará aberto durante o período de férias, até a liberação do Parque da Cascata da Marta, que está em fase final de construção. Apenas a área de banho está liberada para os turistas. Os banheiros, a lanchonete e os quiosques não estão disponíveis.

A Prefeitura pede a compreensão dos turistas e banhistas para que continuem usando o local com cautela.