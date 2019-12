Sabesp informa atendimento especial para o Ano Novo

As exceções são os canais de atendimento para serviços emergenciais

da Redação

O atendimento aos clientes da Sabesp será alterado no feriado de Ano Novo, de 31 de dezembro a 2 de janeiro. As exceções são os canais de atendimento para serviços emergenciais, que funcionarão normalmente. As agências localizadas nas unidades do Poupatempo também estarão fechadas nos dias 23 e 30/12.

A Central de Atendimento Telefônico (195 para Região Metropolitana de São Paulo e Região Bragantina e 0800 055 0195 para demais cidades do interior e litoral) funciona 24 horas, atendendo aos casos emergenciais. Na Agência Virtual o atendimento também é 24 horas, todos os dias, no site www.sabesp.com.br, assim como no aplicativo Sabesp Mobile (Android e iOS). Na Agência Virtual e no Sabesp Mobile é possível informar falta d’água, vazamentos e consultar informações sobre contas.

O Disque Sabesp (serviços comerciais para Região Metropolitana de São Paulo e Região Bragantina – 0800 011 9911) não terá expediente nos dias 25/12 e 01/01. Em 24 e 31/12, o atendimento será das 7h às 13h. Em 26/12 e 02/01, o horário será normal, das 7h às 21h.

A Sabesp Soluções Ambientais (0800 771 2482) não terá expediente nos dias 24 e 25/12 e 31/12 e 01/01. Tanto no dia 26/12 como em 02/01, haverá atendimento das 8h às 18h.

A Ouvidoria (0800 055 0565) não funcionará nos dias 24 e 25/12 e 31/12 e 01/01. Nos demais dias, o atendimento será normal, no horário das 8h às 18h.

Nos postos da Sabesp nas unidades do Poupatempo (Capital, Grande São Paulo, Santos, Praia Grande e São José dos Campos) não haverá expediente nos dias 23, 24 e 25/12 e de 30/12 a 01/01. Nos dias 26/12 e 02/01 as unidades abrem a normalmente.O atendimento online não funcionará em 25/12 e 01/01. Nos dias 24 e 31/12, o atendimento será das 8h às 13h. Em 26/12 e 02/01, o funcionamento será normal das 8h às 21h.

As agências comerciais terão horários específicos (confira abaixo) nas diferentes regiões do Estado durante as festas de fim de ano. Todas estarão fechadas nos dias 25/12 e 01/01. Haverá horários diferenciados também em 26/12 e 02/01. Em 3 de janeiro todas retornam aos horários habituais de funcionamento.

· Região de Botucatu: no dia 31/12 estarão fechadas as agências de Anhembi, Arealva, Bofete, Boraceia, Charqueada, Conchas, Itatinga, Pardinho, Pereiras, Porangaba, Pratânia, Santa Maria da Serra e Torre de Pedra. Nos dias 26/12 e 02/01, o atendimento será normal em Águas de São Pedro, Agudos, Alumínio, Araçariguama, Areiópolis, Bocaina, Boituva, Botucatu, Capela do Alto, Cesário Lange, Dourado, Ibiúna, Iperó, Laranjal Paulista, Pederneiras, Piedade, Salto de Pirapora, São Manuel, São Roque, Tatuí e Torrinha. Já em Anhembi, Arealva, Bofete, Charqueada, Conchas, Itatinga, Pardinho, Pereiras, Pratânia e Santa Maria da Serra as agências abrirão às 13h30. Em Torre de Pedra, não haverá expediente nesses dois dias.