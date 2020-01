Botucatuense Rafael Acerra apitará Copa São Paulo de Juniores

Acerra está escalado como árbitro principal para a partida entre Botafogo e Visão Celeste (RN)

por Flávio Fogueral

O árbitro botucatuense Rafael Emílio Acerra estará mais uma temporada pelos gramados paulistas. A temporada 2020 já tem início nesta sexta-feira, 3 de janeiro, na realização da 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior torneio das categorias de base do futebol brasileiro.

Acerra está escalado como árbitro principal para a partida entre Botafogo (RJ) e Visão Celeste (RN), pelo grupo 4 cuja sede é Bauru. A partida ocorre no estádio Alfredo de Castilho, às 17h15 e terá transmissão pela FPF TV e pelo Facebook da própria competição/Federação Paulista de Futebol. Compõem o quarteto de arbitragem, além de Acerra, Marcelo Zamian de Barros, Orlando Massola Junior e Everton Araújo de Oliveira.

Integram o grupo 4, além do Botafogo-RJ e Visão Celeste (RN), as equipes do EC Noroeste e Grêmio Novorizontino.

Além da partida em Bauru, Acerra também tem escalação nesta primeira fase em mais duas partidas, todas sediadas em Jaú. Na segunda-feira, 6 de janeiro, o botucatuense será quarto árbitro pela segunda rodada nas partidas entre XV de Jaú X Serra (ES), as 17 horas; e Guarani e Vitória (BA) as 20 horas.