Famílias de Botucatu assinam contratos de novo bairro residencial

A previsão é que as chaves sejam entregues em 24 meses

da Redação

As famílias aprovadas pelo financiamento da Caixa Econômica Federal pelo programa Minha Casa Minha Vida, assinaram seus contratos com a Caixa e Pacaembu Construtora, na segunda-feira, dia 30 de dezembro, para a aquisição dos imóveis do conjunto Vida Nova Botucatu.

A assinatura é o primeiro passo para que as famílias saiam do aluguel. A previsão é que as chaves sejam entregues em 24 meses. O novo bairro- a ser construído na região Oeste- concentrará 462 novas residências. Cada casa terá sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de serviço coberta, em terrenos a partir de 200 metros quadrados. O empreendimento contará também com área verde, área de lazer, rede de água e esgoto, pavimentação asfáltica, paisagismo, rede de energia elétrica, iluminação pública e acessibilidade.

O valor do imóvel parte de R$ 121.990,00, com subsídio de até R$ 31.665,00 e parcelas a partir de R$ 360,00. Para facilitar a compra, os interessados poderão utilizar o saldo do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e financiar o imóvel em 360 meses diretamente com a Caixa.

As inscrições para a aquisição das casas prossegue na loja da Pacaembu, instalada na Praça do Paratodos, 65, ao lado do Teatro Municipal.

Confira a lista de documentos:

Documentos Pessoais

RG, CPF e Certidão de Nascimento

Certidão de casamento (em caso de divórcio é necessário constar a averbação)

Comprovante de endereço atualizado

Declaração de imposto de renda (se declarado)

Certidão de nascimento dos filhos (menores de 21 anos)

Extrato do FGTS atualizado

Documentos de Comprovação de Renda

Assalariado: 2 últimos holerites, Carteira de Trabalho, Número do PIS e extrato do benefício (em caso de recebimento pelo INSS).

Empresário ou Autônomo: contrato Social e Pró-Labore.

Não assalariado: extrato da conta corrente constando o valor do limite do cheque especial dos últimos 6 meses, faturas do cartão de crédito dos últimos 3 meses, contas pagas dos últimos 3 meses em nome do titular da proposta e Guia da Previdência Social (GPS) dos últimos 6 meses.

Serviço

Loja Pacaembu-

Praça Paratodos nr 65. (ao lado do Teatro Municipal).

De segunda a sexta-feira das 9:00 as 18:00 e aos sábados das 9:00 as 13:00 horas.

Use seu FGTS e parcele a Entrada em até 60 x.