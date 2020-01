Quadra revitalizada do Poliesportivo de São Manuel recebe novo pavimento

Investimentos da ordem de R$ 310.378,20 que sairão integralmente dos cofres do Município

da Redação

Uma das obras mais esperada pelos inúmeros desportistas de São Manuel era a reforma das quadras do conjunto poliesportivo. Desde o último dia 12 de dezembro, quando foram iniciadas as obras de reconstrução das mesmas.

As 3 quadras existentes estão sendo reconstruídas pela Administração Municipal, através da empresa Plaw Construções e Locação de Equipamentos Ltda, vencedora do processo licitatório, com investimentos da ordem de R$ 310.378,20 que sairão integralmente dos cofres do Município.

Estão sendo realizadas a reconstrução das quadras 1 e 2 e ainda será construído um campo de futebol society com grama sintética na quadra 3, que fica localizada próxima ao campo de futebol. Também será substituído o bebedouro existente; os alambrados e telas onde houver necessidade, novas traves com rede serão colocadas, tanto na quadra do futsal, como no campo sintético; será também instalado um poste metálico oficial com rede para a prática do voleibol, uma tabela completa com suporte e rede para a prática do basquete e ainda construídos novos bancos de concreto.