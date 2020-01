São Manuel lança Calendário de Eventos 2020

Além da divulgação eletrônica e em mídias sociais, o calendário será impresso e distribuído

Após reuniões com representantes de entidades e organizações que realizam ações sociais e festejos ao longo do ano, a Prefeitura Municipal, através da Diretoria de Turismo, lançou o Calendário de Eventos 2020.

O calendário unificado de eventos, lançado oficialmente em 2017, tem como objetivo conciliar as festividades do município para que o público tenha a possibilidade de prestigiar um maior número de eventos durante o ano e, claro, divulgar todas as ações realizadas tanto pela Prefeitura quanto pelo terceiro setor.

Além da divulgação eletrônica e em mídias sociais, o calendário será impresso e distribuído em várias regiões do município e também em municípios vizinhos.