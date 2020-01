De acordo com a Defesa Civil não houve vítimas

Do Leia Notícias

Um veículo Gol/VW ficou totalmente destruído após ser arrastado pela correnteza na Cachoeira Indiana em Botucatu, na tarde deste domingo (5).

Uma forte chuva atingiu a cidade e pegou de surpresa as pessoas que estavam pelo local.

De acordo com informações, o motorista do veículo foi auxiliar um outro carro que estava atolado no local quando foi surpreendido por uma tromba d’água. De acordo com a Defesa Civil não houve vítimas.