Bahia anuncia contratação do botucatuense Clayson

Atleta teve 40% dos direitos econômicos comprados por R$ 4 milhões e acordo vai até 2022

do EC Bahia

O Esporte Clube Bahia comunica que o atacante Clayson é o terceiro reforço de seu time principal de futebol. A contratação foi anunciada na tarde desta segunda-feira, 6 de janeiro.

Líder de assistências do Corinthians em 2019, o atleta de 24 anos teve 40% dos direitos econômicos comprados por R$ 4 milhões e assinou contrato até 31 de dezembro de 2022.

Clayson Henrique da Silva Vieira, paulista de Botucatu (19/03/1995), possui 1.66m, é ambidestro e fez gol nos dois jogos contra o Esquadrão de Aço pelo último Brasileirão: na Fonte Nova e em Itaquera.

O baixinho habilidoso chamou a atenção corintiana quando levou a Ponte Preta à final do Paulistão 2017, sendo eleito a revelação do campeonato. Adquirido por quatro temporadas, conquistou o Brasileiro do mesmo ano e os dois títulos estaduais seguintes. Ao todo, disputou 142 partidas com a camisa alvinegra.

A carreira já começou ganhando o noticiário. Aos 16 anos, marcou na estreia da Copa SP de 2012 diante do então campeão Flamengo. O destaque pelo União São João rendeu uma oferta do Ituano, onde atuou de 2013 a 2015. Apesar das investidas de Santos e Internacional, acabou contratado pela Ponte.

Em 2019, além das 18 participações para gols do Corinthians, Clayson foi eleito ‘Craque do Paulistão’ pelo Sindicato dos Atletas e titular em 22 das 38 rodadas do Nacional. Principal garçom do time, acabou empatado com Éverton Ribeiro como o 6º no geral da competição. Foi ainda o 10º jogador que mais tentou dribles, além de ter realizado 29 desarmes, segundo números do Footstats.