Cursinho pré-universitário gratuito está com inscrições em Botucatu e São Manuel

O Cursinho Pré-Universitário Atena, projeto de extensão dos alunos do Instituto de Biociências (IB) da Unesp Botucatu, está com inscrições abertas até 7 de fevereiro. Para se inscrever, basta acessar o site do Cursinho Atena [https://cursinhoatena. wixsite.com/home] e preencher o formulário eletrônico.

Após as inscrições haverá a etapa de entrevistas socioeconômicas agendadas para os seguintes dias: 11 e 12 de fevereiro em Botucatu; 13 e 14 de fevereiro em São Manuel. Na oportunidade, o candidato deverá levar uma série de documentos previsto no edital.

A previsão dos organizadores é que a primeira lista de aprovados seja divulgada em 19 de fevereiro. Já as matrículas e início das aulas devem ocorrer no início de março.

Para Botucatu são 140 vagas, com aulas diurnas no próprio câmpus da Unesp [Rubião Júnior] e no período noturno na Emef. “Rafael de Moura Campos”. Em São Manuel há 80 vagas, com aulas no período noturno na Emefei. “Prof. Walter Carrer”.

Sobre o cursinho

A iniciativa, que está em atividades há 19 anos, oferece aulas gratuitas, de revisão de conteúdos abordados no Ensino Médio, a estudantes que não têm condições financeiras de investir em um cursinho preparatório ao vestibular.

Conta com apoio da direção do Instituto de Biociências da Unesp Botucatu, prefeituras de Botucatu e São Manuel, do Centro Acadêmico “V de Junho” e da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da Unesp.

Serviço

Mais informações sobre o Cursinho Pré-Universitário Atena podem ser obtidos por e-mail [cursinhoatena@gmail.com ], Facebook [facebook.com/cursinhoatena], Instagram [@cursinhoatena] ou mesmo pelo telefone (14) 3880-0848.