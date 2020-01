Prefeitura define horários de acesso à Cachoeira da Marta

O Parque da Cascata da Marta também já tem um estacionamento próprio finalizado

da Prefeitura de Botucatu

Botucatuenses e turistas terão novamente a oportunidade de desfrutar de um dos mais belos pontos turísticos do Município de forma segura, com infraestrutura disponível e profissionais por perto. A partir desta quinta-feira, 09, a Prefeitura de Botucatu abre ao público uma das três trilhas do Parque Natural Municipal da Cascata da Marta, que está em fase final de construção.

A trilha que leva diretamente à cachoeira já está pronta e foi produzida com piso intertravado em seu início, e com madeira no trajeto de chegada à piscina natural formada pela cachoeira. Ao todo são 500 metros de descida/subida, com altimetria de 23 metros, que estarão abertos de terça-feira a domingo, das 9 às 17 horas.

“Aproveitando o verão, vamos abrir ao público uma das três trilhas que esse novo complexo turístico da Marta possui. O local, que teve suas obras iniciadas em agosto de 2018, está pronto, com todas as medidas de segurança executadas e testadas e com alvará do Corpo de Bombeiros. Queremos que a população e os turistas aproveitem com segurança e também com carinho referente ao meio ambiente”, afirmou o Prefeito Mário Pardini, que nesta quarta-feira, 08, inspecionou a trilha ao lado do Vice-prefeito, André Peres, do Secretário do Verde, Márcio Piedade Vieira, e de representantes de instituições turísticas do Município.

Toda a trilha, que leva à Cascata, é cercada por corrimãos de madeira para garantir a segurança de turistas, e também possui banco para descanso. Placas também foram instaladas para orientação dos visitantes.

Profissionais da Secretaria do Verde atuarão no local em todos os dias de funcionamento, a fim de orientar os usuários sobre cuidados com o meio ambiente, riscos de afogamento, características da fauna e da flora do Parque, dentre outros detalhes.

O Parque da Cascata da Marta também já tem um estacionamento próprio finalizado para a utilização dos visitantes. São aproximadamente 40 vagas para carros e motos.

Um zelador já reside no local, e também auxiliará os profissionais do Verde na manutenção e segurança do Parque, que como todos os pontos turísticos rurais da Cidade, receberá a visita constante do Grupo de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal.

“Estamos finalizando também obras de paisagismo no local para que este espaço fique ainda mais agradável à população. Nossa intenção também é receber escolas e instituições do Município para visitas educativas e guiadas. Contamos com a colaboração de todos para termos um ambiente sempre agradável e limpo, onde todos possam se divertir com segurança e saúde”, citou o Secretário Municipal do Verde, Márcio Piedade Vieira.

Proibições

Em toda a extensão do Parque Natural Municipal da Cascata da Marta será proibido o consumo de bebidas alcoólicas e cigarros. Animais domésticos também não devem sem ser levados ao local.

Cada visitante ficará responsável pela destinação do lixo que produzir, já que as trilhas do local não terão lixeiras. Todas as medidas são necessárias para que não haja alteração no ambiente e também na vida dos animais presentes no local.

O Parque

O Parque da Cachoeira da Marta terá também um centro de educação ambiental com sala audiovisual para comportar 40 visitantes, além de outras duas trilhas com mirantes.

Elas terão 250 e 450 metros de extensão, respectivamente, e serão acessíveis a pessoas com necessidades especiais e cadeirantes. O piso será intertravado, com pequeno grau de inclinação favorecendo a locomoção, com paradas de descanso e mirante com vista panorâmica do Parque e da vegetação.

A liberação dessas instalações do Parque depende ainda do aval do Fundo de Interesses Difusos, da Secretaria Estadual de Justiça.