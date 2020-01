Shopping Botucatu inicia eventos de 2020 com festa gratuita

O encontro gratuito será realizado no dia 18 de janeiro, a partir das 16 horas

da Assessoria

O ano já começou a todo vapor no Shopping Botucatu. Para celebrar a chegada de 2020, o empreendimento vai dar início aos eventos com uma festa super animada e divertida,a Festa das Cores. O encontro gratuito será realizado no dia 18 de janeiro, a partir das 16 horas, no estacionamento do local.

Serão montadas tendas, com DJ e muito som. Além disso, haverá animadores para a recreação da criançada.

Interessados em participar podem se inscrever através de um link, que estará disponível nas redes sociais do Shopping a partir desta quinta-feira, 9 (veja detalhes, abaixo).

As inscrições serão limitadas e, assim que atingido o limite máximo de pessoas, estarão encerradas.

As crianças precisam estar acompanhadas de um responsável e todas as inscrições devem ser feitas no nome do adulto.