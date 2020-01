Carro desgovernado invade sorveteria na Major Matheus

No momento do acidente havia diversas crianças no local

do Leia Notícias

Um carro desgovernado invadiu uma sorveteria na Rua Major Matheus, na Vila dos Lavradores, na tarde desta sexta-feira (10).

Por razões a serem apuradas, o motorista perdeu o controle do veículo, subiu na calçada e entrou no estabelecimento levando a porta de vidro e mesas. Clientes que estavam no local tiveram ferimentos leves.

No momento do acidente havia diversas crianças no local. Uma menina se feriu e foi atendida pela unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Um vídeo registrado por populares que passavam pelo local circula pelas redes sociais e mostra o desespero das pessoas após o acidente.