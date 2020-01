Empresas de São Manuel oferecem oportunidades de trabalho

As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento

da Redação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Manuel divulgou 4 novas oportunidades de emprego disponíveis no município. Lembrando que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Os candidatos interessados devem se dirigir à Rua Epitácio Pessoa, 689, Centro, munidos de documentos pessoais, currículo com foto e Carteira de Trabalho. O atendimento ocorre após às 13 horas.

Confira as vagas:

INSPETOR DE MANUFATURA EXTERNA (01 VAGA – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ENSINO TÉCNICO COMPLETO EM QUÍMICA OU QUALIDADE E 6 MESES DE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO DE R$ 1.886,23 + ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA E SEGURO DE VIDA.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (01 VAGA – MASCULINO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO E 1 ANO DE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO DE R$ 1.620,00 + VALE TRANSPORTE E SEGURO DE VIDA.

TORNEIRO MECÂNICO (01 VAGA – MASCULINO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO E 1 ANO DE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO DE R$ 1.800,00 A R$ 2.000,00 + VALE TRANSPORTE E SEGURO DE VIDA.

ESTAGIÁRIO CONTROLE DE QUALIDADE (01 VAGA – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ESTAR CURSANDO ENSINO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NO 3º OU 4º ANO. NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA, SOMENTE CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA. SALÁRIO A COMBINAR.

– Para a vaga de INSPETOR DE MANUFATURA EXTERNA, o candidato deverá efetuar entrada, transferências e saída de materiais no sistema, acompanhar a programação de produção, conferir laudo do fornecedor, nota fiscal e analisar FISPQ, consultar informações técnicas e realizar inspeção de qualidade referente a especificações de matéria prima, material de embalagem e outros materiais, como também em produtos acabados, preparar soluções testes e processos, realizar testes de performance e de atributos, emitir relatórios, garantir que as especificações de materiais sejam cumprindo o FIFO, acompanhar o carregame nto e co nferir as condições de veículo conforme acordado com o beneficiador. O candidato deve, ainda, residir em São Manuel. Horário de trabalho: 07h às 17h. A vaga estará aberta até 17/01 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos. Obs.: o local de trabalho é em Santa Maria da Serra.

– Para a vaga de AUXILIAR DE PRODUÇÃO, o candidato deve ter experiência em oficina, solda, pintura, etc. Deve, ainda, ter entre 22 e 40 anos de idade e residir em São Manuel. Horário de trabalho: 07h às 11h45 e das 13h às 17h. A vaga estará aberta até 17/01 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de TORNEIRO MECÂNICO, o candidato deve ter experiência na área e precisa residir em São Manuel. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h45 e das 13h às 17h. A vaga estará aberta até 17/01 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de ESTAGIÁRIO CONTROLE DE QUALIDADE, o candidato deverá auxiliar no recebimento de matéria prima, preencher relatórios de não conformidade, auxiliar na inspeção de processo de fabricação e preencher planilhas. Deve, ainda, ter idade mínima de 18 anos e residir em São Manuel. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, seis horas por dia. A vaga estará aberta até 31/01 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.