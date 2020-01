Publicidade dos anos 1930 é tema de mostra no Museu Municipal de Avaré

A propaganda em Avaré começou no fim do Império

da Prefeitura de Avaré

Será aberta na segunda-feira, 14, a mostra “Propagandas de antigamente em Avaré”, organizada pela equipe do Museu Municipal “Anita Ferreira De Maria”.

Até o final de fevereiro, o público poderá ver antigos anúncios conservados cuidadosamente pela família do saudoso comerciante Gabriel Domingues, cujo filho Gabriel os cedeu para o evento.

“A publicidade representa os hábitos de consumo de uma época e ajuda a formar o retrato de um período”, diz o diretor do Museu Gesiel Theodoro Neto.

Segundo ele, a propaganda em Avaré começou no fim do Império, quando foi aberta a Tipografia Rio-Novense, onde foram impressos os primeiros panfletos publicitários na antiga Vila do Rio Novo.

“Selecionamos uma série de cartazes promocionais das principais casas do comércio avareense na década de 1930. Nessa época a propaganda era feita com ilustrações e textos criativos, tudo para chamar atenção para as pechinchas”, complementa.

O Museu Municipal funciona no Centro Avareense de Integração Cultural (CAIC), de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia e das 13h às 17h. Visitas em grupo podem ser agendas pelo telefone (14) 9 9904-0073.