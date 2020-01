Região de Bottucatu tem 99% do rebanho bovídeo vacinado contra a febre aftosa

O rebanho bovídeo paulista declarado no relatório registra um total de 10.412.592 cabeças

da Redação

O estado de São Paulo registrou o índice de 99,58% dos bovídeos vacinados contra a febre aftosa durante a campanha realizada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento no mês de novembro de 2019. Nesta segunda etapa foram vacinados somente os bovídeos (bovinos e bubalinos) com idade de zero a 24 meses de idade. A primeira etapa foi realizada no mês de maio com a vacinação de todo o rebanho bovídeo.

Dados do sistema informatizado Gestão de Defesa Animal e Vegetal (Gedave), vinculado à Coordenadoria de Defesa Agropecuária, que coordena a campanha a nível estadual mostram que o total de bovídeos na faixa etária com vacinação obrigatória é de 4.423.365 cabeças. Deste total, 4.404.711, ou seja, 99,58% foram vacinados e declarados ao sistema dentro do prazo legal (07/12).

Durante a campanha, os técnicos da Defesa Agropecuária se mobilizam no Estado para fiscalizar e assistir a vacinação. Foi visitado um total de 888 propriedades com o acompanhamento da vacinação de 42.107 bovídeos.

Os criadores que deixaram de vacinar, ou deixaram de informar, foram notificados pelo órgão oficial de Defesa Agropecuária. A autuação pelo descumprimento da legislação é de 5 Ufesps (138,05 reais) por cabeça por deixar de vacinar, e 3 Ufesps (82,83 reais) por cabeça por deixar de comunicar. O valor da Ufesp – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo para 2020 é de 27,61 reais.

O rebanho bovídeo paulista declarado no relatório registra um total de 10.412.592 cabeças, em 104.639 propriedades rurais.

Na relação abaixo, o quantitativo de bovídeos em cada regional de Defesa Agropecuária envolvidos na etapa de vacinação contra a febre aftosa em novembro de 2019; o número de animais vacinados; e o índice de imunização.

EDA de Andradina – 194.093 – 193.979 – 99,94%

EDA de Araçatuba – 151.103 – 151.082 – 99,99%

EDA de Araraquara – 51.062 – 51.062 – 100,00%

EDA de Assis – 96.046 – 95.990 – 99,94%

EDA de Avaré – 96.279 – 96.279 – 100,00%

EDA de Barretos – 76.822 – 76.543 – 99,64%

EDA de Bauru – 164.186 – 163.814 – 99,77%

EDA de Botucatu – 117.136 – 116.538 – 99,49%

EDA de Bragança Paulista – 84.703 – 80.446 – 94,97%

EDA de Campinas – 44.974 – 43.998 – 97,83%

EDA de Catanduva – 47.154 – 47.154 – 100,00%

EDA de Dracena – 146.886 – 146.856 – 99,98%

EDA de Fernandópolis – 109.780 – 109.780 – 100,00%

EDA de Franca – 76.162 – 76.091 – 99,91%

EDA de General Salgado – 206.560 – 206.323 – 99,89%

EDA de Guaratinguetá – 128.825 – 128.803 – 99,98%

EDA de Itapetininga – 123.633 – 123.400 – 99,81%

EDA de Itapeva – 78.066 – 77.822 – 99,69%

EDA de Jaboticabal – 32.689 – 32.487 – 99,38%

EDA de Jales – 171.074 – 171.073 – 100,00%

EDA de Jaú – 51.926 – 51.922 – 99,99%

EDA de Limeira – 45.635 – 45.061 – 98,74%

EDA de Lins – 157.312 – 156.985 – 99,79%

EDA de Marília – 170.108 – 170.108 – 100,00%

EDA de Mogi das Cruzes – 8.559 – 8.508 – 99,40%

EDA de Mogi-Mirim – 35.939 – 35.793 – 99,59%

EDA de Orlândia – 45.989 – 45.980 – 99,98%

EDA de Ourinhos – 113.114 – 113.112 – 100,00%

EDA de Pindamonhangaba – 131.641 – 126.330 – 95,97%

EDA de Piracicaba – 68.325 – 68.037 – 99,58%

EDA de Presidente Prudente – 313.724 – 313.602 – 99,96%

EDA de Presidente Venceslau – 345.136 – 344.861 – 99,92%

EDA de Registro – 41.234 – 41.124 – 99,73%

EDA de Ribeirão Preto – 51.400 – 51.226 – 99,66%

EDA de São João da Boa Vista – 130.778 – 129.788 – 99,24%

EDA de São José do Rio Preto – 181.573 – 180.706 – 99,52%

EDA de São Paulo – 2.315 – 2.248 – 97,11%

EDA de Sorocaba – 60.683 – 59.112 – 97,41%

EDA de Tupã – 140.068 – 140.015 – 99,96%

EDA de Votuporanga – 130.673 – 130.673 – 100,00%

TOTAL DO ESTADO – 4.423.365 – 4.404.711 – 99,58%