Renovação de livros e consulta a acervo da Biblioteca Municipal podem ser feitas de casa

da Prefeitura de Botucatu

Quer saber quais livros estão disponíveis na Biblioteca, ou renovar aquele que você já pegou, sem precisar sair de casa? Você consegue. A Biblioteca Municipal “Emílio Peduti” facilita a vida de quem ama os livros disponibilizando todo o seu acervo para ser consultado on-line, através do site http://biblioteca.sophia.com.br/terminal/6884.

Lá é possível fazer reservas e renovar o empréstimo dos exemplares já emprestados.

Mais de mil exemplares do acervo da Biblioteca Municipal estão disponíveis no site. Os leitores podem ver a capa do livro, o resumo e os principais dados, como editora, autor, assunto, entre outros.

Para acessar, a pessoa precisa criar usuário e senha junto à Biblioteca, por meio do telefone: (14) 3811-1475.

Mais informações:

Biblioteca Municipal “Emílio Peduti” (Espaço Cultural “Doutor Antônio Gabriel Marão”) – Avenida Dom Lúcio, 755 – Centro

Telefone: (14) 3811-1475