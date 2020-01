Teatro Municipal passa por manutenção antes de abrir agenda para 2020

O Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci” tem capacidade para 518 espectadores

O Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci” passa por manutenção nestas primeiras semanas de 2020. O local, que abriga as principais peças teatrais e demais espetáculos da região, está recebendo ajustes que vão garantir maior conforto e segurança para os espectadores.

Entre os destaques estão a instalação de poltronas para obesos e adequação no espaço para cadeirantes, de acordo com as legislações vigentes.

Todos os equipamentos de iluminação do palco e do espaço para público também estão sendo reparados.

“Como todo grande equipamento, é mais do que necessária a manutenção para conservação do prédio e também melhoria das instalações. Estamos realizando também reparos no telhado e nas calhas do prédio e higienização das cortinas e poltronas internas. O hall de acesso à plateia também está sendo repaginado, com pintura e troca do carpete”, disse a Secretaria de Cultura, Cris Cury Ramos.

O Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci” tem capacidade para 518 espectadores.

A agenda para utilização do espaço será aberta no dia 03 de fevereiro. Os interessados devem fazer contato com a Secretaria Municipal de Cultura.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura

Avenida Dom Lucio, 755 – Centro

Telefone: (14) 3811-1470

cultura@botucatu.sp.gov.br