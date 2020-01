Unesp de Botucatu divulga concurso público para professor

A Universidade Estadual Paulista – Unesp no Campus de Botucatu, no Estado de São Paulo, anuncia novo Concurso Público que objetiva preencher uma vaga de Professor Substituto.

O Docente irá prestar serviços à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, numa jornada de trabalho semanal de 12h e com remuneração de R$ 1.303,16.

A disciplina de atuação é Higiene e Legislação de Alimentos, Inspeção Sanitária de Alimentos de Origem Animal, junto ao Departamento de Higiene Veterinária e Saúde Pública.

As inscrições podem ser realizadas no período de 13 ao dia 31 de janeiro de 2020, exclusivamente via internet, por meio do site da Unesp. O valor da taxa de inscrição a ser recolhido é de R$ 98,00.

Os candidatos serão classificados por meio de Prova Escrita, Prova Didática e Análise de Curriculum, conforme o edital completo que está disponível em nosso site.

A validade deste certame será a partir da data de publicação no Diário Oficial do Estado-DOE da homologação até o final do ano letivo.