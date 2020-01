Base da Nuvem é alvo de vandalismo

Portões foram arrancados e jogados ao chão

por Flávio Fogueral

Um dos pontos turísticos mais visitados de Botucatu, a Base da Nuvem, na estrada municipal Geraldo Vital, tem sido alvo frequente de atos de vandalismo.

Neste sábado, 11 de janeiro, imagens na página oficial da empresa que administra o local mostram o portão de acesso derrubado e jogado ao chão. Segundo os responsáveis pela gestão, os danos têm ocorrido com frequência.

O local conta com uma base para voos livres e um mirante onde é possível observar parte da Cuesta e atrativos com a Usina Indiana. A área, no entanto, é particular, sendo que parte dela é aberta ao público para visitação.