Governo entregará, de forma antecipada, kit escolar para alunos da rede

do Governo de SP

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo assegurou a entrega antecipada dos kits escolares, com o material necessário para o ano letivo que vai começar em 3 de fevereiro. Além dos kits, o Governo de São Paulo também investiu em obras estruturais e mobiliário novo para unidades de ensino no Estado.

Foram investidos R$ 94,3 milhões para os materiais de 2020. Todas as escolas da capital e da região da grande São Paulo receberão os kits antes de 3 de fevereiro. A previsão da finalização da entrega para todas as escolas estaduais do interior é até 13 de fevereiro. Em 2019, a falta de convênio fez com que eles só pudessem ser entregues em meados do primeiro semestre.

Todas as unidades que atendem alunos dos anos finais do ensino fundamental na capital já receberam. Na Escola Estadual Professor José Maria Reys, a entrega foi comemorada pela coordenadora Gislaine Lagareiro. “Nossa escola recebe estudantes de vários lugares. Alguns têm materiais escolares muito prontos, outros não. A entrega antecipada facilita a inserção daqueles que não recebem, melhora muito a vida dos professores”, pontua.

O conteúdo do kit varia de acordo com o ciclo de ensino do estudante. Para os anos iniciais do ensino fundamental, ele inclui 29 itens como apontador, borracha, cadernos, canetas, lápis, gizes de cera, régua, lápis de cor e cola branca. Para os alunos dos anos finais do ensino fundamental, são 30 itens. Já os alunos do ensino médio recebem 25 itens.