Inscrições para o PAE 2020 se encerram nesta sexta-feira, 17

da Prefeitura de Botucatu

O Programa de Auxílio ao Estudante, PAE, está na última semana para requerimento do benefício. Após a etapa de retirada de senhas, realizadas nos dia 06 e 07 de janeiro, os estudantes agora têm até sexta-feira, 17, para entregar a documentação.

O PAE é um programa da Prefeitura de Botucatu, realizado por meio da Assessoria Especial de Políticas de Inclusão, que tem como objetivo auxiliar estudantes do Ensino Superior que viajam a outras cidades para estudar.

O edital com as condições e mais detalhes sobre o Programa pode ser acessado pelo link http://www.botucatu.sp.gov.br/PAE2020/Edital%20PAE%202020.pdf . Para as inscrições, o link é http://www.botucatu.sp.gov.br/PAE2020/

Os estudantes que estão em processo de vestibular para ingressar em algum curso de graduação no primeiro semestre de 2020 podem solicitar o recurso.

O PAE prevê que 10% das vagas sejam reservadas a pessoas com deficiência, que atendam os critérios socioeconômicos e que comprovem a deficiência através de laudo médico, conforme prevê a lei de criação do programa, número 5.723/2015.

A divulgação dos beneficiados será no dia 10 de fevereiro de 2020.

Mais informações

Assessoria Especial de Políticas de Inclusão

Avenida Raphael Serra, 460 – Vila Eny

Telefone: (14) 3811-1522