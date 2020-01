Fundação CASA de Botucatu realiza atividade de lançamento de foguetes e programação em Arduino

Oficina experimental de lançamento será conduzida por professor do Colégio Embraer

da Assessoria

Nove jovens que cumprem medida socioeducativa no centro da Fundação CASA de Botucatu participaram na manhã de terça-feira (14/01) de uma atividade experimental de lançamento de foguetes, como parte programação de férias do CASA.

O professor de física do Colégio Embraer, Pedro César Fortes, que conduziu a atividade e orientou os adolescentes sobre a montagem, utilizando materiais recicláveis como garrafas PET e papelão, e explicará quais fenômenos físico-químicos influenciarão no lançamento, como a gravidade.

De acordo com a coordenadora pedagógica do CASA Botucatu, Mirian de Francisco Molina, para tornar tudo ainda mais interessante, foi realizado um pequeno desafio. “Os jovens serão separados em três equipes para poderem testar o que aprenderam durante a parte teórica”, comentou.

Kits de Programação Arduino

Além dessa atividade, o centro da Fundação CASA de Botucatu conseguiu, por meio de uma articulação com a Associação Fraternal Pelicano (Afrape) juntamente com o Instituto Embraer, o empréstimo de oito kits de robótica que utilizam a plataforma de computação Arduino. As aulas acontecem no período da tarde, a partir das 14h.

Os kits, do modelo Julieta, serão utilizados como uma forma ampliar o conhecimento dos jovens que participam das oficinas do Lego Robótica.

De acordo com o diretor do centro socioeducativo, Evandro Oliveira, o empréstimo se deu ao resultado do centro no Torneio de Robótica do ano passado. “Além dos kits, recebemos ainda a doação de mais dois tapetes para utilizarmos com os kits de Lego. Nosso objetivo é continuar oferecendo para os adolescentes a oportunidade de ampliarem seu conhecimento de mundo”, concluiu.