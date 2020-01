Instituto de Biociências abre seleção para auxílios estudantis

Benefícios incluem auxílio socioeconômico (R$ 350); auxílio aluguel (R$ 250); Subsídio Alimentação (R$ 120); e Moradia Estudantil

da Assessoria

Estão abertas até 28 de fevereiro as inscrições para o Processo Seletivo de Auxílios de Permanência Estudantil aos alunos ingressantes e veteranos do Instituto de Biociências da Unesp Botucatu. Os benefícios incluem: auxílio socioeconômico (R$ 350); auxílio aluguel (R$ 250); Subsídio Alimentação (R$ 120); e Moradia Estudantil.

Para participar da seleção, o aluno deve: estar matriculado em algum curso de graduação da unidade; ter renda bruta per capita familiar de até um salário mínimo e meio; preencher formulário de inscrição eletrônico; apresentar documentos exigidos em edital; e passar por entrevista de avaliação socioeconômica.

O formulário completamente preenchido, com todos os documentos necessários anexados, deverão ser entregues pessoalmente na Secretaria da Vice-Diretoria do IB. Todos os detalhes deste processo estão publicados no site do IB Botucatu [ibb.unesp.br], na seção “Extensão e Cultura” e na sequência no ícone “Permanência Estudantil“.

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas por e-mail [secvicediretoria@ibb.unesp.br] ou telefone (14) 3880-0846.