Prefeitura de Avaré multa Sabesp em mais de R$ 100 mil

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré multou a Sabesp em R$ 110.982 mil. A sanção foi editada na segunda-feira, 13.

O Departamento de Fiscalização afirma que a concessionária não recuperou o asfalto danificado pela abertura de buracos na altura do número 1900 da Rua Bahia, descumprindo o previsto na Lei Municipal nº 4099/2015 e Decreto nº 5163/2019.

Parte da camada asfáltica foi levada pelas chuvas registradas no início da semana. A avaliação é que a enxurrada penetrou no subsolo após a intervenção da concessionária de água e esgoto.

O trânsito no local teve que ser desviado. No momento, a Sabesp está recuperando o trecho. Além de cortar o centro da cidade, a Rua Bahia liga as zonas norte e sul, sendo uma das principais vias de Avaré.