Rodovia que corta Bofete e Anhembi tem edital publicado para obras de recuperação

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, publicou no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 17, edital para contratação de empresa especializada para elaboração do projeto executivo de obras de modernização na Rodovia Lazaro Cordeiro de Campos (SP-147). O valor orçado do projeto é de R﹩ 2.088.506,75 milhões.