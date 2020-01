SARAD de Botucatu terá nova gestão

Quem assume a direção do Serviço é Fernando Pimentel, médico com ênfase em saúde mental

da Assessoria

O Serviço de Atenção e Referência em Álcool e Drogas (SARAD), primeiro hospital público do Estado destinado ao tratamento e reabilitação de dependentes químicos e que faz parte do Complexo Autárquico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), inicia o ano de 2020 sob nova gestão.

Quem assume a direção do Serviço é o Dr. Fernando Pimentel, médico assistente com ênfase em saúde mental, e que já faz parte da equipe do SARAD. Dr. José Carlos Christovan, mais conhecido como Dr. Bazuca, deixa a coordenação, e retoma integralmente suas funções no HCFMB e no Serviço de Terapia Intensiva (SETI).

Dr. André Balbi pontuou que o intuito da nova gestão é trabalhar para que o SARAD aumente a eficiência do serviço atingindo 100% de sua capacidade. “Nossas expectativas de crescimento para este ano são muito boas. Agradeço ao Dr. Bazuca pelo comprometimento neste ano a frente da gestão do SARAD e por não medir esforços pela unidade. Desejo boa sorte ao Dr. Fernando neste novo ciclo e espero que seja um ano de crescimento, investimento e expansão para o SARAD”, afirmou.

Em novembro de 2019, o Governador em exercício do Estado de São Paulo Rodrigo Garcia, anunciou a liberação de R$ 11 milhões adicionais ao orçamento do HCFMB. O valor complementar será destinado à contratação de recursos humanos, para que o Hospital Estadual Botucatu (HEBo) e o Serviço de Atenção e Referência em Álcool e Drogas (SARAD) tenham todos os seus leitos abertos e funcionem 100% da sua capacidade.

O anúncio oficial aos servidores do SARAD foi feito na manhã de hoje, 17, pelo Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi, acompanhado pelo então coordenador Dr. Bazuca, pela Diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB), Maria Cristina Pereira Lima, pela Diretora Técnica do SARAD, Janice Megid e pela Gerente de Enfermagem, Nilza Ravazoli.

“Agradeço imensamente pelo convite para assumir a direção do SARAD. Estou muito empenhado e com muitas ideias, para melhorar ainda mais a assistência que o SARAD presta à população. O trabalho de gestão será uma nova fase de aprendizado e sou muito grato pela oportunidade”, disse Dr. Fernando Pimentel, novo coordenador do SARAD.

Dr. Bazuca agradeceu pela oportunidade de dirigir o SARAD no ano de 2019. “Aprendi muito com a estrutura do serviço. Agradeço também pela dedicação da equipe multiprofissional que atua nesta unidade. Saibam que vocês são os servidores que estão ajudando a construir o SARAD. Continuem dando o exemplo. Acredito muito no desenvolvimento do Serviço daqui pra frente, e muito obrigado pela convivência neste tempo”, disse.