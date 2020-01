Unesp promoverá curso de empreendedorismo

São oferecidas 30 vagas a interessados no tema, profissionais em atuação e estudantes

Da Redação

Entre os dias 3 e 14 de fevereiro, na Central de Aulas da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp), será realizado o VI Curso de Extensão “Empreendedorismo” (edição 2020). A iniciativa é desenvolvida pelo Núcleo de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação (NETI) da FMB e Instituto de Biotecnologia (IBTEC), com apoio da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp).

Podem participar da capacitação estudantes do ensino médio, superior, pós-graduação, profissionais em atividade ou que buscam uma (re)colocação no mercado de trabalho. São oferecidas 30 vagas e as inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de janeiro pelo link www.inscricoes.fmb.unesp.br (http://bit.ly/36IUxEC)

O curso “Empreendedorismo” nasceu da proposta do convênio UNESP-SEBRAE de proporcionar oportunidade de capacitação para um mercado de trabalho dinâmico e repleto de desafios, além de fomentar uma mentalidade empreendedora que se estende da vida profissional para a particular, ampliando as possibilidades de intervenção na realidade e de exercício pleno da cidadania.

Durante o curso são abordadas as características do indivíduo empreendedor, como desenvolver um comportamento empreendedor, prospecção de oportunidades, viabilização de negócios, dentre outros assuntos.

O curso está estruturado em três etapas, nas quais serão discutidas aspectos relacionados ao indivíduo (20h), ao mercado (8h) e ao negócio ou empreendimento (8h).

Mais informações em: http://bit.ly/2OHp7s0